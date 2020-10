Glasner lobt Trainer Rose: Authentisch und sympathisch

Für Glasner ist das Spiel in Mönchengladbach auch ein Wiedersehen mit Trainerkollege Marco Rose , den er noch aus Österreich kennt. Glasner und Rose waren in ihrer Karriere beide bereits in unterschiedlichen Funktionen für Salzburg tätigt. Später trafen sie als Cheftrainer beim Red-Bull-Club (Rose) und Linzer ASK (Glasner) aufeinander. «Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe», sagte Glasner. «Er ist ein sehr authentischer und sehr sympathischer Trainer. Seine Erfolge sprechen für seine Arbeit und für ihn als Person.»