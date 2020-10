«Prix Pantheon 2020» für Hape Kerkeling

Bonn (dpa) - Der Komiker und Autor Hape Kerkeling («Ich bin dann mal weg») hat den Satirepreis «Prix Pantheon 2020» bekommen. Der 55-Jährige habe die Auszeichnung in der Kategorie «Reif und bekloppt» für sein Lebenswerk erhalten, teilte das Bonner Pantheon Theater am Donnerstag mit. «Er hat Kult erschaffen und ist selbst einer geworden», hieß es in der Laudatio. Als Autor hatte das Ruhrgebietskind Kerkeling großen Erfolg mit seiner auch verfilmten Autobiografie «Der Junge muss an die frische Luft».

Von dpa