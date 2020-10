Pilotprojekt: Circa 1500 Kölner Knöllchen in Läden bezahlt

Köln (dpa/lnw) - Falschparker in Köln können ihre Knöllchen mittlerweile auch ganz einfach an Supermarktkassen begleichen - die große Mehrheit hat davon aber noch nicht Gebrauch gemacht. Mit Stand Ende September seien in dem Pilotprojekt 1675 Knöllchen über den neuen Service beglichen worden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Das entspreche «einer Quote von 2,25 Prozent aller Verwarngelder für Parkverstöße im ruhenden Verkehr seit Start des Projekts». Die Zahlen könnten allerdings noch steigen, sobald das Angebot bekannter werde. Technisch sei es bislang störungsfrei verlaufen.

Von dpa