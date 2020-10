Bilanz zu Brand: Größter Einsatz der vergangenen Jahre

Bochum (dpa/lnw) - 4000 Meter Schlauch und über 100 brennende Autos auf einer Fläche von rund 1800 Quadratmetern: Nach insgesamt 21 Stunden hat die Feuerwehr ihren Großeinsatz wegen eines Feuers auf einem Schrottplatz in Bochum beendet. Wie die Feuerwehr in ihrer Abschlussmeldung am Donnerstag weiter mitteilte, waren bei dem größten Einsatz der vergangenen Jahre alle 14 Löscheinheiten Bochums sowie zahlreiche Unterstützungskräfte aus den Nachbarstädten beteiligt.

Von dpa