Stamp: Bestehende Regeln besser umsetzen und kontrollieren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Joachim Stamp (FPD) hat Forderungen nach Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen eine Absage erteilt. «Rufe nach immer härteren Maßnahmen sind nicht zielführend», sagte der Minister und FDP-Landeschef am Morgen bei «WDR 2». Dinge müssten in Ruhe vorbereitet werden und nicht panisch. Das Beherbergungsverbot in einigen Bundesländern nannte Stamp als negatives Beispiel einen «Irrsinn». Es habe zu einem Massenansturm auf die Testzentren geführt.

Von dpa