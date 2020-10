IG Metall macht Front gegen Übernahme von TK-Stahlsparte

Düsseldorf (dpa) - Die IG Metall hat sich strikt gegen eine Übernahme der angeschlagenen Thyssenkrupp-Stahlsparte durch den britischen Konzern Liberty Steel ausgesprochen. «Wir brauchen keinen neuen Eigentümer, sondern zusätzliches Kapital und das hat Liberty auch nicht», sagte das Vorstandsmitglied Jürgen Kerner am Freitag der dpa am Rande einer Kundgebung in Düsseldorf. Eine Übernahme durch Liberty löse keines der Probleme.

Von dpa