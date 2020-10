Löw würdigt Karriere von Hector: «Große Persönlichkeit»

Köln (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat nach dem Rücktritt von Jonas Hector dessen Auftreten in der deutschen Nationalmannschaft gewürdigt und offenbart, dass er Anfang September von den Absichten des Abwehrspielers erfahren habe. «Jonas ist bereits vor den Länderspielen im September auf mich zugekommen, wir hatten ein sehr gutes, vertrauliches und persönliches Gespräch. Ich habe großen Respekt vor ihm und seiner Entscheidung. Wir alle bei der Nationalmannschaft sind dankbar für die positive Energie, die er uns stets gegeben hat», sagte Löw am Freitag in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes.

Von dpa