Leverkusen gegen Nizza und Augsburg ohne Zuschauer

Leverkusen (dpa) - Wegen der auch in Leverkusen gestiegenen Corona-Infektionszahlen wird Bayer Leverkusen seine kommenden beiden Heimspiele ohne Zuschauer austragen. Der Fußball-Bundesligist entschied bereits am Freitag, dass sowohl die Partie am kommenden Donnerstag in der Europa League gegen OGC Nizza als auch die vier Tage später in der Bundesliga gegen den FC Augsburg zu Geisterspielen werden. Da die 7-Tage-Inzidenz zuletzt über 50 lag, ist Leverkusen aktuell als Risikogebiet eingestuft.

Von dpa