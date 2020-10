Campino stimmt Termine mit Spielplan des FC Liverpool ab

Berlin (dpa) - Sänger und Fußballfan Campino (58) stimmt die Konzerttermine der Toten Hosen mit dem Spielplan des FC Liverpool ab. «Das Büro ist angehalten, gewisse Tage zu blocken, die ganzen Viertelfinal-, Halbfinal- oder Finalspiele in der Champions League», sagte er am Freitag auf dem Blauen Sofa von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat anlässlich der Frankfurter Buchmesse. «Weil das sehr ärgerlich wäre, wenn Liverpool durchkäme und ich müsste dann in Darmstadt spielen oder so am selben Abend, das will auch das Publikum nicht erleben.»

Von dpa