Galeria-Karstadt-Kaufhof: Letzter Tag in Dutzenden Filialen

Düsseldorf (dpa) - Mit Trauerflor wollen einige Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof am Samstag arbeiten, um ihren Unmut über die Schließung von Dutzenden Filialen kundzutun. Teile der Belegschaft aller Warenhäuser wollen schwarze T-Shirts oder Trauer-Sticker tragen, hieß es von der Gewerkschaft Verdi am Freitag. Am Samstag machen wohl etwa 30 Filialen zum letzten Mal die Türen auf und lassen Kunden zum Abverkauf herein. In Essen wollen Mitarbeiter einen Trauerkranz vor den Eingang legen und damit das Warenhaus gewissermaßen zu Grabe tragen. In Düsseldorf wollen Beschäftigte eine große Skulptur einer kaputten Filiale ausstellen.

Von dpa