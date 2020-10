Warnstreiks legen Nahverkehr in großen Teilen von NRW lahm

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen Arbeitsniederlegungen werden zum Wochenauftakt in vielen Städten Nordrhein-Westfalens keine Busse und Bahnen fahren. Die Gewerkschaft Verdi rief zu ganztägigen Warnstreiks am Montag und Dienstag auf. Betroffen ist der Nahverkehr unter anderem in Düsseldorf, Köln, Düren, Hagen und Münster.