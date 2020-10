392 angehende Polizisten legen Amtseid in Münster ab

Üblicherweise werden die angehenden Polizisten in Nordrhein-Westfalen zentral mit mehreren 1000 Beamten bei großen Veranstaltungen vereidigt. Wegen der Corona-Krise gibt es jetzt mehrere kleine Feiern, zu denen der Innenminister anreist. In Dortmund hatten zuletzt am Mittwoch 498 junge Polizisten ihren Eid unter strengen Hygieneregeln geleistet.