Fortuna definiert Ziel: Aufstieg, wenn möglich

Düsseldorf (dpa) - Bundesligaabsteiger Fortuna Düsseldorf hat vor dem Spiel gegen Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in einer Mitteilung sein Saisonziel erstmals offiziell bekanntgegeben. «Ein Verein wie Fortuna Düsseldorf muss als Absteiger grundsätzlich das Ziel verfolgen, wieder aufzusteigen. Wir wissen, dass es in der derzeitigen Situation ein ambitioniertes Ziel ist, welches wir nur erreichen können, wenn wir die äußeren Umstände und Unwägbarkeiten positiv meistern können», hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Vorstand, Trainer und Mannschaft.

Von dpa