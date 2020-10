Reker will Corona-Ausnahmen für Kulturstätten

Köln (dpa) - Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) will Ausnahmen bei den Corona-Bestimmungen für große Veranstaltungsorte erreichen. «Ich habe dafür geworben, dass wir in Köln, wo wir beispielsweise mit der Philharmonie oder mit der Lanxess-Arena über sehr große Veranstaltungsstätten verfügen, mehr als 250 Teilnehmer zulassen können. Da gibt es erstklassige Hygienekonzepte, und das gilt auch für kleinere Kultureinrichtungen, die jetzt mit einer maximalen Kapazität von 20 Prozent konfrontiert sind», sagte Reker am Freitag im Rathaus. Es seien bisher keine Ausbrüche in diesem Bereich bekannt. «Und deswegen ist es schwer zu akzeptieren, dass hier keine Ausnahmen gelten sollen.»

Von dpa