Köln gegen Frankfurt am Sonntag vor 300 Zuschauern

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln darf im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) zumindest 300 Zuschauer ins Stadion lassen. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt. Eine Teilöffnung in dieser Größenordnung sei auch unter den geänderten landesrechtlichen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zulässig, teilte das Kölner Gesundheitsamt dem FC mit.