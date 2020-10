Heldt über Nations League: «schwer nachvollziehbar»

Köln (dpa) - Kölns Sport-Geschäftsführer Horst Heldt hat die Spiele in der Nations League in Zeiten der Corona-Pandemie und wieder rasant steigenden Infektionszahlen kritisiert. «Man hat uns erklärt, dass die Nations League eingeführt worden wäre, um die zahlreichen Freundschaftsspiele abzulösen. Deshalb ist das, was wir gerade erlebt haben, für mich nur schwer nachvollziehbar», sagte der frühere Fußball-Profi (50) im «Sportbuzzer»-Interview (Samstag).

Von dpa