Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen bleibt es am Wochenende herbstlich. In der Nacht zu Sonntag ist stellenweise mit Nebel zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bringt eine Strömung kühle und feuchte Luft von Norden in das Bundesland. In der Nacht zu Sonntag kann es in Bodennähe lokal auch zu Frost kommen.

Von dpa