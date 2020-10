Gelungener Bundesligastart: BR Volleys bezwingen Düren 3:0

Berlin (dpa/bb) - Die Berlin Volleys sind erfolgreich in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga gestartet. Im ersten Heimspiel seit dem 5. Februar gelang der Mannschaft am Samstag gegen die SWD powervolleys Düren ein souveräner 3:0 (25:22, 25:16, 25:23)-Sieg. Immerhin 550 Zuschauer durften trotz der Corona-Beschränkungen in der Max-Schmeling-Halle live dabei sein.

Von dpa