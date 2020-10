Tennisprofi Zverev bestreitet Endspiel bei Turnier in Köln

Köln (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat heute in Köln die Chance auf seinen zwölften Titel. Im Endspiel des ersten von zwei aufeinanderfolgenden Turnieren in der Domstadt tritt der US-Open-Finalist gegen den jungen Kanadier Felix Auger-Aliassime an. Zweimal hat der Weltranglisten-Siebte bisher gegen die Nummer 22 gespielt und beide Duelle im vergangenen Jahr für sich entschieden. Seinen bisher letzten Turniersieg feierte Zverev Ende Mai 2019 in Genf. Die Hallen-Veranstaltungen in Köln wurden dem provisorischen Turnierkalender in der Coronavirus-Krise neu hinzugefügt. Am Montag beginnt bereits die zweite Auflage.

Von dpa