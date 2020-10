Düsseldorf (dpa/lnw) - Busse und Bahnen fallen am Wochenanfang in großen Teilen Nordrhein-Westfalens aus. Die Gewerkschaft Verdi rief für heute zu ganztägigen Warnstreiks unter anderem in Düsseldorf, Düren, Hagen, Münster, Krefeld und Köln auf. In der Domstadt fahren laut Verkehrsbetrieben keine Stadtbahnen, Busse von Subunternehmern sind nur vereinzelt unterwegs. In Düsseldorf und den umliegenden Städten ruht der Nahverkehr komplett, ebenso ist es in Essen und Mülheim. In den anderen Städten dürfte es ähnlich sein - Verdi rechnet mit flächendeckenden Ausfällen der Verbindungen.

In dem Tarifkonflikt will Verdi unter anderem durchsetzen, dass die maximale Arbeitszeit im Fahrdienst von zwölf auf zehn Stunden sinkt und die Ruhezeit nach Schichtende von zehn auf elf Stunden steigt. Um die Zukunft des ÖPNVs zu sichern, seien attraktivere Rahmenbedingungen dringend nötig, argumentiert die Arbeitnehmervertretung.

Der Warnstreik betrifft nach Verdi-Angaben ganz NRW, allerdings werden wohl nicht in allen Landesteilen die Bussen und Bahnen ausfallen. In Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Bielefeld und Solingen sollen nur die Kundenzentren der Nahverkehrsunternehmen bestreikt werden und nicht die Fahrverbindungen.

Am Dienstag wird es mancherorts zu weiteren Verbindungsausfällen kommen. Dann geht es um einen anderen Tarifkonflikt, und zwar um den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstages (TVÖD). Dessen Entgeltvereinbarung übernehmen die Nahverkehrsbetriebe, daher werden sich deren Beschäftigten am Arbeitskampf um diesen Vertrag beteiligen. Zum Beispiel in Köln fahren auch am Dienstag keine Stadtbahnen. Regionalzüge und S-Bahnen sind von den Arbeitsniederlegungen nicht betroffen.