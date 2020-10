Daum zur Berichterstattung: «Es wird Zensur vorgenommen»

München (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Christoph Daum sieht die Entwicklung der Fußball-Berichterstattung in der jüngeren Vergangenheit kritisch. «Die Medien haben mich früher direkt selbst angerufen, das ging gleich ungefiltert raus. Heute ist es so, dass alles abgesprochen und Korrektur gelesen wird. Das heißt, es wird da natürlich auch eine Zensur vorgenommen gegenüber den Trainern und Spielern. Das kannten wir früher gar nicht», sagte der 66-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa