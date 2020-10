Corona-Anstieg in Solingen durch viele kleine Treffen

Solingen (dpa/lnw) - Der starke Anstieg der Corona-Zahlen in Solingen ist nach Angaben des Oberbürgermeisters nicht auf ein einziges zentrales Ereignis zurückzuführen. «Richtig passiert ist - ja fast leider - nichts», sagt Tim Kurzbach (SPD) am Montag dem Radiosender WDR2. Es wäre viel leichter, wenn man sagen könne, es handle sich um eine betroffene Firma oder eine einzelne Begebenheit. In Solingen seien es aber «viele kleine Zusammenkünfte» gewesen - etwa ein paar Jungs, die zusammen in einer Halle Fußball gespielt hätten. «Die sind jetzt alle infiziert.»

Von dpa