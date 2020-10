Auto kracht gegen Hauswand:Fahrer vorher mit Messer verletzt

Essen (dpa/lnw) - Unerwartetes Ende eines Unfalls in Essen: Der Fahrer (26) eines Autos, das gegen eine Hauswand gekracht war, ist vorher offenbar von einer Frau (20) in seiner Wohnung mit einem Messer am Bauch verletzt worden. Die 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen, der Mann liegt in einer Klinik. Laut Polizei war er wohl auf dem Weg dorthin, als er verunglückte.

Von dpa