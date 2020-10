Umringt von vier schwer bewaffneten Sicherheitskräften wurde der als sehr gefährlich geltende Angeklagte am Montag in den Gerichtssaal geführt. Vor sechs Jahren hatte der deutsche Koch chinesischer Herkunft bei einem blutigen Rachefeldzug in Anwaltskanzleien im Rheinland drei Menschen getötet, weil er sich von Anwälten nicht gut vertreten fühlte.