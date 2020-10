Wegen Corona? Fahnder finden ungewöhnlich viele Drogen

So stellte der Zoll im Grenzgebiet zu den Niederlanden von Freitag bis Sonntag 124 Kilogramm Rauschgift sicher. Darunter Kokain, Heroin und Haschisch. Die Fahnder in Duisburg und von der Bundespolizei in Kleve entdeckten 29 Kilogramm Ecstasy und 23 Kilogramm Marihuana. Am Flughafen Köln-Bonn wurden im gleichen Zeitraum 13 Kilogramm Drogen, darunter 2 Kilogramm Heroin und Marihuana entdeckt.