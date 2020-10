Freund soll Jugendliche lebensgefährlich verletzt haben

Köln (dpa/lnw) - Lebensgefährliche Kopfverletzungen soll ein 22-Jähriger seiner 16 Jahre alten Freundin in Köln zugefügt haben. Die Schülerin war am frühen Sonntagmorgen von einer Freundin in einem Gebüsch auf einem Parkgelände entdeckt worden. Wegen der im Krankenhaus festgestellten Verletzungen gingen die Ermittler von einem Sexualdelikt aus, teilte die Polizei am Montag mit. Die 16-Jährige musste notoperiert werden.

Von dpa