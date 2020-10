Belgien nach Bonn: Polizei beendet mutmaßliche Entführung

Bonn (dpa/lnw) - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat einen 36-Jährigen in einem Haus in Bonn festgenommen, der eine 18-Jährige in Belgien in ein Auto gezogen und nach Deutschland verschleppt haben soll. Am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr hatte das Bundeskriminalamt die zuständige Polizei Köln über den Vorfall informiert. Fahnder entdeckten schnell die Spur nach Bonn, hieß es in einer Mitteilung. Dort sei die Polizei auf den Verdächtigen und die 18-Jährige getroffen. Weitere Erkenntnisse sollten die Vernehmungen der beiden ergeben, erklärten die Ermittler.

Von dpa