Wolfsnachweis in den Kreisen Borken und Recklinghausen

Recklinghausen/Borken (dpa/lnw) - Das Landesumweltamt hat in Nordrhein-Westfalen einen weiteren Wolf nachgewiesen. Nach der Auswertung von Raubtierkot war am 8. und 20. Mai bei Reken im Kreis Borken und am 19. Juli bei Haltern am See im Kreis Recklinghausen ein weiblicher Wolf unterwegs. Das ergab die Auswertung durch Experten des Forschungsinstituts Senckenberg, wie das Landesumwelt am Montag mitteilte. Das Tier stammt demnach aus einem Rudel in Niedersachsen. Die gleichen genetischen Merkmale tragen auch Wölfe, die sich im Bereich von Schermbeck im Kreis Wesel niedergelassen haben.

Von dpa