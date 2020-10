Verhandlungstag im Prozess gegen Kölnerin Cane in Türkei

Istanbul (dpa) - In der Türkei wird der erneute Prozess gegen die wegen Terrorvorwürfen verurteilte Kölner Sängerin Hozan Cane fortgesetzt. Es werde das Plädoyer der Staatsanwalt erwartet, sagte Canes Anwältin Newroz Akalan der Deutschen Presse-Agentur. Darauf könne unter Umständen ein Urteil folgen. Cane selbst werde auch an der Verhandlung teilnehmen. Der Prozess findet in Edirne statt.