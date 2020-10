Fußgänger von Lkw erfasst und mitgeschleift: Tot

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Fußgänger ist am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr in Düsseldorf von einem Lkw erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und getötet worden. Die Polizei stoppte einen Lkw-Fahrer rund einen Kilometer vom Unfallort entfernt. Laut einem Polizeisprecher hatte der Fahrer - wenn er der Verursacher gewesen sein sollte - den Unfall eventuell nicht bemerkt. Daher sei er womöglich weiter gefahren. Das Opfer sei noch an der Unfallstelle verstorben.

Von dpa