Rose vor Spiel bei Inter Mailand: «Wir wollen mutig sein»

Mönchengladbach (dpa) - Mit Torjäger Alassane Plea, der nach seiner Babypause wieder dabei ist, und einer mutigen Einstellung startet Borussia Mönchengladbach in das erste Champions-League-Spiel der Saison bei Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). «Da wartet morgen eine große Herausforderung auf uns, eine absolute Top-Mannschaft», sagte Trainer Marco Rose am Dienstag vor dem Abschlusstraining in Mönchengladbach, ehe die Mannschaft anschließend nach Mailand aufbrach.

Von dpa