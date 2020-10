Weltkriegsbombe in der Nähe von Geburtsklinik gefunden

Der vorläufige Gefahrenbereich wurde vorerst mit einem Radius von mindestens 300 Metern festgelegt. In dem Fall wären etwa 1100 Anwohner betroffen. Dazu kämen die Patienten in den Unikliniken sowie Mitarbeiter der Kliniken und Institute. In dem Krankenhaus sind rund 150 Patientinnen und Patienten in stationärer Behandlung. Wann die englische Fünf-Zentner-Bombe entschärft wird, stand zunächst nicht fest.