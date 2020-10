Inter-Trainer Conte plant Umstellungen gegen Gladbach

Mailand (dpa) - Trainer Antonio Conte hat für das Champions-League-Spiel von Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach eine Rotation in seiner Mannschaft angekündigt. Conte begründete die Pläne für mehrere Wechsel mit der Müdigkeit nach der 1:2-Niederlage im Stadtderby am vergangenen Samstag gegen den AC Mailand. Er wolle kein Risiko eingehen, sagte Conte am Dienstag bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bundesligist Mönchengladbach am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Von dpa