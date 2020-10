Schwarzfahrer klammert sich an Sitz: 3 Polizisten lösen ihn

Dortmund (dpa/lnw) - Kraftakt für die Bundespolizei in Dortmund: Drei Beamte haben einen sich an einen Sitz klammernden Schwarzfahrer nur mit Mühe aus eine ICE geholt. Zuvor habe der Schaffner vergeblich versucht, den 30-Jährigen zum Verlassen der Zuges zu bewegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der in Brandenburg gemeldete Mann bekam eine Anzeige wegen Widerstands.

Von dpa