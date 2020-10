Polizei löst Corona-Demonstration in Köln auf

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat auf dem Kölner Neumarkt eine Demonstration zum Thema Corona mit mehreren Hundert Menschen aufgelöst. Die Stadt Köln habe die Beamten am Dienstag um Amtshilfe gebeten, weil sich ein Großteil der Teilnehmer nicht an die Coronaschutzverordnung gehalten habe, teilte die Kölner Polizei am Abend mit. «Weder trugen sie Mund-Nasen-Bedeckungen noch hielten sie Mindestabstände ein.»