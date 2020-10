Mailand (dpa/lnw) - Nach vier Jahren Champions-League-Abstinenz startet Borussia Mönchengladbach mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der Fußball-Königsklasse. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose tritt heute (21.00 Uhr/DAZN) beim italienischen Spitzenclub Inter Mailand an. Die Borussia kann in der Lombardei wieder auf das französische Sturm-Duo Alassane Plea und Marcus Thuram bauen. In der Gruppe B sind zudem noch Real Madrid und Schachtjor Donezk vertreten. Ein Gladbacher Sieg zum Auftakt wäre optimal. Im ersten Heimspiel empfängt die Borussia bereits am kommenden Dienstag Spaniens Meister Madrid im Borussia-Park.