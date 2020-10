Polizeiauto fährt in Wildschweinrotte: Acht Tiere tot

Warendorf (dpa/lnw) - Ein Streifenwagen ist auf einer Bundesstraße bei Warendorf mit einer Rotte Wildschweine zusammengestoßen. Acht der Tiere seien in der Nacht zum Mittwoch an der Unfallstelle gestorben, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Wagens blieb demnach unverletzt. Das Polizeiauto hatte einen Schwertransport begleitet, als es zu dem Unfall kam. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Der Schwertransport konnte seine Fahrt erst nach der Räumung der Unfallstelle fortsetzen.