Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Kreis Unna

Kamen (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Kamen (Kreis Unna) sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurde die Wohnung bei dem Brand «völlig zerstört». Auch die Nachbarwohnungen in dem Wohn- und Geschäftshaus seien teilweise beschädigt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Dienstagabend schlugen demnach bereits Flammen aus den geplatzten Fenstern des zweiten Obergeschosses.

Von dpa