Röttgermann: Langfristig Vorstandschef bei Fortuna bleiben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Thomas Röttgermann will den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf langfristig als Vorstandsvorsitzender anführen. «Ich habe das Signal wahrgenommen, dass man länger mit mir zusammenarbeiten will. Am Ende wird ein Vertrag von einem Vorstand dann verlängert, wenn er erfolgreich ist. Aber der Wille, perspektivisch zusammenarbeiten zu wollen, ist von beiden Seiten ganz klar da», sagte Röttgermann der «Rheinischen Post» (Mittwoch). Demnach rechnet der 60 Jahre alte Funktionär fest mit einer Verlängerung seines zunächst bis April 2022 datierten Vertrages.

Von dpa