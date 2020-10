Wieder Maskenpflicht im Unterricht in NRW

Nach den Herbstferien müssen die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 auch wieder während des Unterrichts Atemschutzmasken tragen. Von dieser bis zum Beginn der Weihnachtsferien verordneten Maskenpflicht blieben die Grundschulen ausgenommen, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Mittwoch in Düsseldorf an.

Anders als im Sommer gilt diese Corona-Schutzmaßnahme damit für einen deutlich längeren Zeitraum. Lehrkräfte können nur auf eine Mund-Nasen-Bedeckung verzichten, solange sie 1,5 Meter Abstand einhalten. In einer zeitgleich versandten Schulmail verwies die Ministerin auch auf die Lüftungsempfehlungen des Umweltbundesamtes, das unter anderem Stoß­lüften alle 20 Minuten anrät. Dabei sinke die Raumtemperatur laut Experten nur um zwei bis drei Grad, betonte Gebauer.

Sonder­programm für Luftfilteranlagen

Für Schulgebäude, in denen Klassenräume oder Sporthallen nicht belüftet werden können, stellt das Land in einem Sonder­programm 50 Millionen Euro zur Verfügung, damit die Kommunen Luftfilteranlagen anschaffen können. Damit könnten mehr Räume für den Unterricht genutzt werden, erklärte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU).

Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern 1/7 Mit härteren Corona-Auflagen hoffen Bund und Länder den rasanten Anstieg der Infektionszahlen insbesondere in deutschen Risikoregionen einzudämmen. Konkret vereinbarten die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten dies . . . Foto: dpa

MASKENPFLICHT: In Städten und Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen soll die Maskenpflicht erweitert werden. Sie soll ab 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen auch überall da gelten, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen . Foto: dpa

PRIVATE FEIERN: In Regionen mit einem Wert über 35 Neuinfektionen soll es eine Begrenzung von 25 Teilnehmern im öffentlichen und 15 Teilnehmern im privaten Raum geben. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sollen private Feiern auf maximal zehn Teilnehmer im öffentlichen Raum sowie auf höchstens zehn Teilnehmer aus höchstens zwei Hausständen im privaten Raum begrenzt werden. In NRW gilt bislang bei einer Inzidenz von 50 eine Höchstgrenze von 25 Gästen. Foto: Colourbox.de

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN: Übersteigen die Neuinfektionen den 50 er Wert dürfen sich künftig nur noch maximal zehn Personen im öffentlichen Raum treffen. Sollten die neuen Maßnahmen den Anstieg nicht zum Stillstand bringen, wird dies auf bis zu fünf Personen oder die Angehörigen zweier Hausstände verringert . Die bisherige Regelung in NRW sieht eine Reduzierung auf fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten vor. Foto: dpa

SPERRSTUNDE: Ebenfalls bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen soll eine Sperrstunde um 23.00 Uhr für die Gastronomie verhängt werden. Bars und Clubs sollen geschlossen werden. Foto: dpa

VERANSTALTUNGEN: Wird der 50 er Wert überschritten, wird die Zahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen auf 100 Personen begrenzt. Ausnahmen bedürfen eines mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzeptes. In NRW gilt für diese Hotspots bislang eine Höchstgrenze von 500 (draußen) bzw. 250 Teilnehmern (in Innenräumen). Foto: dpa

BEHERBERGUNGSVERBOTE: Die Beherbergungsverbote für Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten waren vor den Beratungen am umstrittensten. Bund und Länder fanden auch im Kanzleramt keine Einigung und vertagten das Thema erst einmal bis zum 8. November. Bis dahin soll diese Maßnahme auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Foto: dpa

Eine Umfrage habe ergeben, dass in 303 Kommunen das Lüften funktioniere – in 39 indes gebe es vereinzelte Probleme, etwa mit innenliegenden Räumen. Aus 85 Städten fehle die Rückmeldung.

Der direkte Unterricht in den Klassen bleibt für Gebauer das Maß aller Dinge. Das Robert-Koch-Institut habe erklärt, dass Kinder und Jugendliche keine Treiber der Corona-Pandemie seien. Durch den Lockdown im Frühjahr hätten viele Schüler soziale Defizite erlitten. Für die Ministerin bedeutet das, „dass wir den Präsenzunterricht für alle Kinder so lange wie möglich aufrechterhalten müssen“. Die Aufteilung in kleinere Gruppen schließe einen Teil der Klassen aus. Schulen seien aber keine Hotspots. Lernen auf Distanz soll es nur in Einzelfällen geben.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland beginnt am Montag für rund 2,5 Millionen Schüler wieder der Unterricht nach den Herbstferien. NRW gehört laut Lagebericht des Robert Koch-Instituts weiterhin zu den Bundesländern mit einer überdurchschnittlich hohen Zahl an Neuinfektionen: Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 67 - der Bundesdurchschnitt lag bei 51,3.