«Essen Motor Show» fällt aus: Zombiewalk gestrichen

Essen (dpa/lnw) - Die «Essen Motor Show» ab Ende November wird coronabedingt ausfallen. Die Stadt sei angesichts stark steigender Infektionszahlen mit einem Appell zum Verzicht an die Messe herangetreten, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Zwar sei das vorgelegte Hygienekonzept sehr gut, aber schon die An- und Abreise Zehntausender berge ein hohes Infektionsrisiko. Die Stadt müsse aktuell alle Großveranstaltungen genau unter die Lupe nehmen. Der Absage-Wunsch habe sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet und sei nachvollziehbar, hieß es auf Anfrage bei der Messe.

Von dpa