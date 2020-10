Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will in der kommenden Woche ein Sonderprogramm auflegen, um die Belüftung an Schulen zu verbessern. Das kündigte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an. Das Land werde dafür 50 Millionen Euro für mobile Lüftungsanlagen zur Verfügung stellen.

Von dpa