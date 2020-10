Dante freut sich auf Leverkusen: «Bei der Auslosung gelacht»

Leverkusen (dpa) - Der langjährige Bundesliga-Profi Dante freut sich auf sein Gastspiel mit OGC Nizza in der Europa League bei Bayer Leverkusen am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN). «Ich habe mich gefreut und gelacht, als ich die Auslosung gesehen habe», sagte der 37-Jährige, der in Nizza Kapitän und Abwehrchef ist: «Ich hatte sieben erfolgreiche Jahre in Deutschland und war dort sehr, sehr glücklich. Deshalb freue ich mich, wieder hier zu sein. Nur schade, dass keine Zuschauer da sein werden.»

Von dpa