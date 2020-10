Kirchenrechtler mahnt Woelki: Gutachten veröffentlichen

Köln (dpa) - Der Kirchenrechtler Thomas Schüller hat den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki zur Veröffentlichung des von ihm in Auftrag gegebenen Missbrauch-Gutachtens aufgefordert. «Kardinal Woelki wäre gut beraten, das Münchener Gutachten zeitnah der Öffentlichkeit bekannt zu machen», sagte der Münsteraner Professor am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Allerdings erweckt das Erzbistum Köln mit seinem Kardinal an der Spitze im Moment eher den Eindruck einer Wagenburgmentalität und schottet sich ab. Dies wird diesem Erzbistum dauerhaften Schaden zufügen.»

Von dpa