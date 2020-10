Baesweiler mit Infektionskennziffer von 321

Baesweiler (dpa/lnw) - Die Stadt Baesweiler bei Aachen ist ein besonders starker Corona-Hotspot: Dort gibt es 321 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, wie die Städteregion Aachen am Donnerstag mitteilte. In der Stadt mit 28 000 Einwohnern seien aktuell 92 Menschen mit dem Virus infiziert. In der gesamten Städteregion Aachen liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 127. Auch in mehreren anderen Gebieten Nordrhein-Westfalens ist die hohe Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche mittlerweile überschritten.

Von dpa