AvP-Insolvenz: Apotheken dürften viel Geld verlieren

Die AvP-Insolvenz hat viele Apotheken in Deutschland stark unter Druck gebracht. In Rechenzentren hatte AvP das Zahlungsgeschäft der Apotheken mit den Krankenkassen abgewickelt, bis zu 3500 Apotheken und damit etwa jede sechste in Deutschland waren Kunde der Düsseldorfer Firma. Einer Schätzung zufolge schuldet der Dienstleister den Apotheken im Durchschnitt 120 000 Euro. In Einzelfällen sollen Apotheker sogar auf mehr als eine Million Euro warten. Eigentlich sollten die Gelder der Pharmazeuten dabei auf Treuhandkonten geschützt sein. Genau dies scheint bei AvP aber nicht ausreichend der Fall gewesen zu sein.