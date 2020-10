BVB gegen Schalke in der Bringschuld: Akanji zurück im Kader

Dortmund (dpa) - Michael Zorc sieht die Profis von Borussia Dortmund vor dem Revierderby am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 in der Bringschuld. «Wir erwarten eine Reaktion», sagte der BVB-Sportdirektor am Donnerstag mit Bezug auf den schwachen Auftritt des Fußball-Bundeslisten beim Champions-League-Auftakt am Dienstag in Rom (1:3). Großen Nachholbedarf sieht er in kämpferischer Hinsicht: «Wir haben in Rom vor allem im Spiel gegen den Ball die Abstandsregel vorbildlich eingehalten», klagte Zorc mit ironischem Unterton.

Von dpa