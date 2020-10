A555 in Richtung Köln nach Unfall gesperrt

Köln (dpa/lnw) - Die Autobahn 555 ist nach einem Unfall zwischen Wesseling und Köln-Godorf in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Grund dafür ist ein Unfall, wie eine Sprecherin der Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Wie lange die Sperrung andauere, sei noch unklar. Ein 46-jähriger Autofahrer war zuvor auf einen anderen Wagen vor ihm aufgefahren. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 47 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.