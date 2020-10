Brand in Scheune in Ladbergen

Gegen 3 Uhr in der Nacht zum Freitag war das Feuer auf dem landwirtschaftlichen Anwesen am Schulenburger Weg entdeckt und ein Notruf abgesetzt worden. Doch bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer offenbar bereits einen zeitlichen Vorsprung, für einen Großteil des Hofes wurde es regelrecht brenzlich, wie Ladbergens Wehrführer Andreas Keuer in der Nacht vor Ort erklärte. Im dichten Nebel seien er und seine Wehrleute sofort zahlreich ausgerückt: „Mit dem ersteintreffenden Fahrzeug haben wir dann festgestellt, dass eine Scheune beim Eintreffen bereits in Vollbrand stand. Von dieser Scheune ging ein Verbindungsgebäude weiter zu zwei weiteren Scheunen, die zweite weitere Scheune und ein Fahrzeugunterstand brannten zum Teil und die andere Scheune war massiv gefährdet.“ Doch damit nicht genug: „Auf der anderen Seite der in Vollbrand stehenden Scheune war das Wohnhaus und da drohte auch das Feuer überzugreifen.“

Feuerwehr löscht Scheunenbrand in Ladbergen

Eine Scheune in Ladbergen auf dem landwirtschaftlichen Anwesen am Schulenburger Weg hat in der Nacht zu Freitag in Flammen gestanden. Foto: Jens Keblat

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Foto: Jens Keblat

Das Feuer drohte auch benachbarte Gebäude überzugreifen. Foto: Jens Keblat

In der Scheune befanden sich zwei Gasflaschen

Daraufhin habe man sofort Vollalarm für die Feuerwehr Ladbergen auslösen lassen und weitere Wehrleute aus Lengerich, Lienen und Ibbenbüren nachgefordert. Keuer: „Wir haben dann das Wohngebäude erstmal gekühlt und eine Riegelstellung aufgebaut und auch auf die anderen Scheunen Wasser draufgehalten, sodass sich das Feuer nicht fortsetzen konnte.“ Doch bereits bei ihren ersten Maßnahmen sah sich die Feuerwehr gleich mit weiteren Herausforderungen konfrontiert: „In der Scheune befanden sich noch zwei Gasflaschen, die bereits abgeblasen hatten, sowie ein Dieseltank, den wir aus der Ferne gekühlt haben.“ In der angrenzenden Scheune hätten sich unterdessen noch Nutztiere befunden: „In einer Scheune befanden sich dann noch zu zwei Dritteln Schweine – die konnten wir aber zum Glück drin lassen, weil das Feuer nicht weiter übergesprungen ist“, so Keuer weiter.

Gebäude ist komplett abgebrannt

In der Scheune, die bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist, hätten sich landwirtschaftliche Geräte befunden. Genauere Angaben konnte Einsatzleiter Keuer dazu jedoch mangels Informationen nicht machen: „Wir haben einen Lkw, der vor der Scheune stand, in Sicherheit gebracht – das konnten wir noch machen. Alles, was in der Scheune stand, die in Vollbrand stand, ist den Flammen zum Opfer gefallen.“ Für die Brandbekämpfung errichtete die Feuerwehr zudem noch eine zweiadrige Leitung zu einem rund 500 Meter entfernten Hydranten und pumpte auch aus dem Löschteich des Hofes weiteres Wasser. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine Angaben, die Polizei hat ihre Ermittlung gerade erst aufgenommen. Keuer zeigte sich zunächst erleichtert, dass durch niemand verletzt wurde. Die Nachlöscharbeiten werden die Ladbergener Wehr noch mehrere Stunden beschäftigen.