Leiche des Geiselnehmers wies vier Schussverletzungen auf

Eine der Verletzungen sei tödlich gewesen, geht aus einem Bericht von NRW-Justizminister Peter Biesenbach ( CDU ) an den Landtag hervor. Biesenbach will an diesem Freitag den Rechtsausschuss des Parlaments in einer von der SPD beantragten Sondersitzung über die Geiselnahme informieren.

Hinweise auf psychische Erkrankung

Ein 40 Jahre alter Häftling hatte vergangene Woche eine JVA-Mitarbeiterin als Geisel genommen und mit einer selbst gebastelten Stichwaffe bedroht. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei erschoss den Mann. Er wäre im November freigekommen.

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass der Mann Auffälligkeiten aufwies, die für eine psychische Erkrankung sprechen. Weil er sich gegenüber JVA-Mitarbeitern und Mitgefangenen aggressiv verhalten hatte, waren eine Reihe verschiedener Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. So durfte er nur allein duschen und zum Freigang auf den Hof.

Polizei beendet Geiselnahme im Gefängnis 1/20 Am Freitagmorgen ist es in der Gartenstraße zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Foto: Martin Kalitschke

In der Justizvollzugsanstalt hat es eine Geiselnahme gegeben. Foto: Stefan Werding

Die Polizei befreite die Geisel, dabei kam es auch zum Schusswaffeneinsatz. Foto: Stefan Werding

Der Geiselnehmer kam bei dem Einsatz ums Leben, die Geisel blieb unverletzt. Foto: Stefan Werding

Die Gartenstraße wurde weiträumig abgesperrt, vom Bohlweg bis zum Ring. Foto: Martin Kalitschke

Auch von der Promenade aus gab es am Freitagmorgen kein Durchkommen mehr zur Gartenstraße. Foto: Stefan Werding

Gegen 9.30 Uhr meldete die Polizei, dass die Lage vor Ort beendet ist. Foto: Martin Kalitschke

Einsatzkräfte unterhalten sich nach der beendeten Geiselnahme. Foto: dpa

Einsatzkräfte unterhalten sich nach der beendeten Geiselnahme. Foto: dpa

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Der bauliche Zustand des Gefängnisses habe die Geiselnahme nicht begünstigt, heißt es in dem Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Um einen Neubau der JVA gibt es schon seit vielen Jahren Streit.

Nach Angaben der JVA-Mitarbeiterin, die als Geisel genommen worden war, hatte der 40-Jährige zu ihr gesagt, er sei der Sohn der Jungfrau Maria und müsse nach Spanien, um mit einem Hammer das Coronavirus zu besiegen.

Die 29-jährige Geisel hatte mit leichten Verletzungen am Hals befreit werden können. Der 40-Jährige starb noch vor Ort. Er war unter anderem wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr, versuchten Totschlags und vorsätzlicher Körperverletzung vorbestraft.